Высказывания Трампа о мигрантах из "грязных дыр" в ООН назвали расистскими

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В офисе Верховного комиссара ООН по правам человека высказывания президента США Дональда Трампа о мигрантах из "грязных дыр" назвали "шокирующими и позорными". Такую позицию озвучил официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл.

"Нет иного слова, чтобы описать это, кроме как "расизм". Нельзя называть "гадюшниками" целые страны и континенты, чье население не белое и поэтому нежелательно", – цитирует Колвилла РИА Новости.

Как подчеркнул пресс-секретарь УВКПЧ ООН, подобные комментарии президента США в отношении мусульман и мексиканцев, как и его нежелание однозначно осудить расистские действия в Шарлоттсвилле противоречат тем международным ценностям, которые ООН отстаивает после окончания Второй мировой войны.

"Это не вопрос о вульгарности языка, это открывает дверь на самую ужасную сторону человечества, потворствующую расизму и ксенофобии, которые потенциально могут разрушать жизни многих людей", – заявил Колвилл. "Возможно, это единственное самое разрушительное и опасное последствие такого рода комментариев, сделанных крупной политической фигурой", – добавил он.

Ранее американский лидер грубо высказался о мигрантах на встрече с конгрессменами.

Когда Трампу предложили новое соглашение по мигрантам из стран Африки, Сальвадора и Гаити, президент США Трамп заявил, что его стране не нужны приезжие из "грязных дыр".