Консульства США в трех городах РФ возобновили выдачу виз

11 декабря, 09:44
Фото: ТАСС/Александра Мудрац
Консульства США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновили выдачу виз российским гражданам.
В сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии, говорится, что в США хотят, чтобы россияне имели возможность путешествовать в США, знакомиться с культурой страны, обучаться в университетах и вести бизнес с американскими партнерами.
Именно поэтому предоставление визовых услуг возобновляется, правда, пока частично – собеседования на неиммиграционные визы будут проводиться в ограниченном объеме. При этом посольство в Москве продолжит проводить собеседования на иммиграционные, диверсификационные и неиммиграционные визы в ограниченном объеме.
Отмечается, что посольство не сможет возобновить выдачу виз в том объеме, который поддерживался "до необоснованного решения правительства России существенно сократить численность персонала посольства США и трех консульств".
Ранее МИД РФ положительно расценил обещание американцев возобновить выдачу виз с 11 декабря в своих генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, как шаг в правильном направлении.
В тоже время, в министерстве отметили, что Вашингтон намеренно урезал число консульских работников в диппредставительствах США в России, чтобы спровоцировать общественное недовольство. Там уточнили, что решение урезать именно работников, занятых на визовом участке, принимали в Вашингтоне и сделали это преднамеренно, чтобы создать россиянам неудобства.
МИД сообщил, что США массово затягивают выдачу виз экипажам "Аэрофлота", выполняющим регулярные рейсы в Штаты, что чревато их срывом и нарушает двустороннее соглашение о воздушном сообщении.
В министерстве обратили внимание на серьезные проблемы, которые возникли у российских спортсменов, не успевающих на международные соревнования. В ведомстве считают, что это сильно похоже на преднамеренную дискриминацию российских атлетов.
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