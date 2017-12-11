Глава МИД Германии поддержал идею создания Соединенных Штатов Европы

11 декабря, 05:27
Фото: ТАСС/Zuma/Jaap Arriens
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль поддержал идею создания Соединенных Штатов Европы, которую высказал председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц. По мнению Зигмара Габриэля, Европа должна стать на защиту своих граждан.
"Политиков все время критикуют за отсутствие видения [дальнейшего развития]. И сейчас у кого-то – Мартина Шульца – появилась идея дальнейшего развития Европы, и тут же все набросились на него", – цитирует "Газета.ру" главу МИД Германии.
Кроме того, министр отметил, что защита интересов европейских граждан невозможна в ситуации, пока каждое государство само по себе. Он также отметил, что мир меняется, но только Европа в результате изменений становится меньше.
"Мир меняется. Азия, Латинская Америка, Африка. Только Европа становится меньше. И если мы не встанем рядом, то наши дети лишатся голоса в будущем", – заключил глава МИД Германии.
Ранее сообщалось, что лидер Социал-демократической парии Германии (СДПГ) Мартин Шульц призвал создать Соединенные Штаты Европы. Свой план он намерен реализовать к 2025 году.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: