Глава МИД Германии поддержал идею создания Соединенных Штатов Европы

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Глава МИД Германии Зигмар Габриэль поддержал идею создания Соединенных Штатов Европы, которую высказал председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц. По мнению Зигмара Габриэля, Европа должна стать на защиту своих граждан.

"Политиков все время критикуют за отсутствие видения [дальнейшего развития]. И сейчас у кого-то – Мартина Шульца – появилась идея дальнейшего развития Европы, и тут же все набросились на него", – цитирует "Газета.ру" главу МИД Германии.

Кроме того, министр отметил, что защита интересов европейских граждан невозможна в ситуации, пока каждое государство само по себе. Он также отметил, что мир меняется, но только Европа в результате изменений становится меньше.

"Мир меняется. Азия, Латинская Америка, Африка. Только Европа становится меньше. И если мы не встанем рядом, то наши дети лишатся голоса в будущем", – заключил глава МИД Германии.

Ранее сообщалось, что лидер Социал-демократической парии Германии (СДПГ) Мартин Шульц призвал создать Соединенные Штаты Европы. Свой план он намерен реализовать к 2025 году.