В МИД РФ объяснили закрытый режим во время переговоров на Восточноазиатском саммите

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Дипломатическая практика стала причиной закрытости встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с дипломатами из Азии. Об этом заявил замглавы МИД Андрей Руденко в беседе с сайтом "Комсомольской правды".

Лавров озвучил ряд предложений для азиатских стран в ходе Восточноазиатского саммита в Индонезии, но эта встреча проходила в закрытом для СМИ режиме. Западные журналисты сразу же предположили, что Россия и Китай ведут переговоры по созданию аналога НАТО. Однако заместитель министра ответил, что это нормальная дипломатическая практика.

"Измышления относительно построения каких-либо блоков с участием России и Китая беспочвенны и даже абсурдны. Очевидно, западники судят по себе и не допускают, что кто-либо может поступать, руководствуясь логикой инклюзивного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, а не сдерживания и конфронтации", – отмечает Руденко.

На саммите обсуждались вопросы будущего мироустройства относительно Азии, в том числе говорилось и о глобальных и региональных рисках. Россия отметила важность сохранения и укрепления площадки АСЕАН. Также Руденко высоко оценил готовность Пекина играть позитивную роль в деле мирного разрешения конфликта на Украине.

"Китай с самого начала придерживается сбалансированной позиции в контексте украинского кризиса, хорошо понимает исторические и геополитические причины его возникновения", – указывает замминистра.

Отвечая на вопрос, есть ли шансы у России выйти на новый уровень отношений со странами Азии, Руденко сообщил, что на качественно новый этап отношений РФ вышла уже давно. Поэтому вопрос о "повороте на Восток" для России уже неактуален, уверен он.

"Уровень взаимоотношений с отдельной страной или регионом, на мой взгляд, не определяется ярлыками и лейблами. Перед Россией не стоит задача догнать и перегнать", – считает замминистра.

Отношения с Китаем развиваются высокими темпами. Растет объем торговли с Индией, особенно в рамках энергетической сферы. Также в России работают над расширением ассортимента продукции, поставляемой в страны Юго-Восточной Азии, заключил Руденко.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сотрудничество России и КНР может стать одной из угроз сложившемуся миропорядку. Он также объявил о конце миропорядка, который сложился по итогам холодной войны.