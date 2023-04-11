Немецкий "Форум гражданского общества Россия – ЕС" признали нежелательным в РФ

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Иностранная неправительственная немецкая организация "Форум гражданского общества Россия – ЕС" была признана нежелательной на территории РФ. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ на своем сайте.

Решение было принято по результатам проведенной проверки, указано в сообщении. Форум представлял собой сетевую структуру, которая объединяла 180 российских и европейских НПО.

Деятельность организации была направлена на налаживание контактов между структурами Евросоюза с российскими НПО, а также она занималась сбором информации о процессах, происходящих внутри страны и устанавливала контакт с "политическими мигрантами", чтобы использовать это в ущерб России, указали в Генпрокуратуре.

"Организация реализует программы и проекты, готовит доклады, публикует статьи и исследования, проводит конференции и семинары, цель которых – дискредитация руководства РФ", – сказано в публикации.

Форум сотрудничает с лицами, которые были признаны иностранными агентами на территории страны и с нежелательными организациями, указали в ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что деятельность "Форум гражданского общества Россия – ЕС" угрожает основам конституционного строя и территориальной целостности государства.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность неправительственной организации "Свободный университет". Сама организация находилась в Латвии. Отмечалось, что преподаватели и профессора учреждения популяризировали деятельность организаций, признанных на территории РФ экстремистскими.



Москва при необходимости может расширить список нежелательных лиц из ЕС и США

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