Россия ответит на высылку еще 6 своих дипломатов из Франции – Захарова

Фото: ТАСС/Zuma
Россия не оставит без ответа очередную высылку своих дипломатов из Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.
"Россия даст соответствующий ответ", – сказала дипломат.
До этого французский МИД объявил персонами нон грата шестерых российских дипломатов. В ведомстве заявили, что те, по данным Главного управления внутренней безопасности, являются агентами разведслужб, работающих в стране под дипломатическим прикрытием.
Уточняется, что о соответствующем решении было сообщено советнику-посланнику российского посольства, которого ранее вызвали в МИД страны.
Между тем в своем телеграм-канале Мария Захарова предположила, что, несмотря на дипломатическое давление, Россия не изменит свою позицию по ситуации на Украине.
"А сразу всех не объявляют в надежде, что мы позицию что ли изменим? Не изменим", – написала она.
Представитель российского внешнеполитического ведомства также добавила, что если бы Париж хотя бы один раз за последние восемь лет пригрозил Киеву санкциями за невыполнение Минских соглашений, то мир и стабильность в Европе уже бы наступили.
4 апреля стало известно, что французские власти приняли решение о высылке ряда российских дипломатов из страны по аналогичной причине. Тогда речь шла по разным данным о 30–35 сотрудниках диппредставительств РФ.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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