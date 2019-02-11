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11 февраля, 20:14

Капитан "Норда" рассказал о том, как вернулся в Крым

политика

11 февраля, 20:14

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Фото: РИА Новости/Стрингер

Капитан российского судна "Норд" Владимир Горбенко объяснил, как ему удалось покинуть Украину по российскому паспорту. Он прокомментировал это в беседе с телеканалом Россия 24.

Мать Горбенко ранее сообщила, что ее сын вернулся домой. Сам капитан заявил, что он "на пересадках" доехал из Мелитополя до границы, где жил у родственников. Потом он через пункт пропуска Чаплынка вернулся в Крым.

Горбенко добавил, что на Украине не было официального контроля за его передвижениями. Суд снял с него ограничение по запрету выезда в Крым. По этой причине при пересечении границы у него был с собой подтверждающий документ.

Он также отметил, что ему предлагали признать вину, получить гражданство Украины и вернуться домой с условным сроком. Капитан "Норда" заявил в ответ, что не считает себя виновным.

На прошлой неделе полиция Украины объявила Горбенко в розыск как без вести пропавшего. Мужчина исчез из поля зрения правоохранителей в Мелитополе 26 января. В связи с пропажей капитана возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

25 марта 2018 года украинские пограничники задержали судно "Норд" под российским флагом в Азовском море. На борту было 10 членов экипажа, из них 9 смогли вернуться в Крым, в том числе благодаря обмену. Капитана Горбенко обвинили в нелегальном рыбном промысле. Позже, 10 апреля, суд отпустил его под залог и обязал его являться для проведения следственных действий.

политика

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