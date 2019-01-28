Капитан российского судна "Норд" пропал

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Капитан российского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко пропал. Его родственники сообщили, что он не выходит на связь с субботы. Об этом написал в своем Facebook управляющий партнер адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий.

"Друзья, капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит", – сообщил он.

Рыболовецкое судно "Норд" задержали 25 марта 2018 года в Азовском море. Украинский суд арестовал Владимира Горбенко на два месяца.

Позже произошел обмен семерых членов экипажа "Норд" на украинцев с траулеров ЯМК-0041 и ЯОД-2105. Однако морякам не вернули внутренние паспорта граждан России, выданные в Крыму. В декабре сообщалось, что Горбенко находится на территории посольства РФ.