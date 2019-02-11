Капитан судна "Норд" вернулся в Крым

Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко вернулся с Украины в Крым. По словам его матери, моряк чувствует себя нормально, сообщает РИА Новости.

25 марта украинские пограничники задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море. На борту находились десять членов экипажа. Девять из них смогли вернуться в Крым, в том числе через процедуру обмена.

Капитана же обвинили в незаконном занятии рыбным промыслом и нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины.

10 апреля суд отпустил россиянина под залог, взяв обязательство являться для проведения следственных действий. Другим морякам назначили административный штраф.

4 февраля Горбенко был объявлен украинской полицией в розыск как без вести пропавший. Мужчина исчез из поля зрения правоохранителей в городе Мелитополь Запорожской области 26 января.

В связи с исчезновением капитана было заведено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".