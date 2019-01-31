Подробности исчезновения капитана "Норда" выясняют в МИД РФ

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Российский МИД выясняет обстоятельства исчезновения капитана судна "Норд" Владимира Горбенко. О пропаже гражданина РФ на Украине в начале недели сообщил его адвокат Александр Руденко.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства РФ Марии Захаровой, в изучении причин случившегося участвует посольство России на Украине, передает ТАСС.

"Ситуацию с российскими гражданами, которые попали в сложную ситуацию за рубежом, всегда держим на приоритетном контроле", – подчеркнула Захарова.

Со слов защитника, капитан сейнера перестал выходить на связь с 26 января. Горбенко временно жил у родственников в Мелитополе и не планировал никуда уезжать. Юрист предположил, что в этом замешаны украинские спецслужбы. В СБУ заявили, что ничего не знают о местонахождении россиянина. Полиция Мелитополя завела уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Судно "Норд" с экипажем из 10 граждан России было задержано в Азовском море сотрудниками украинской Госпогранслужбы. Капитана Владимира Горбенко обвинили в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и в незаконном вылове рыбы.

10 апреля суд отпустил россиянина под залог, взяв обязательство являться для проведения следственных действий. Другим морякам назначили административный штраф.