В ГД предложили установить зарплаты депутатов на уровне средних по стране

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В России зарплаты депутатов и министров следует установить на уровне средних доходов граждан. Об этом замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", комментируя заморозку зарплат казахстанских парламентариев на пять лет.
"Я считаю, что депутаты должны иметь среднюю зарплату по стране и зарплаты министров должны быть привязаны к среднему уровню зарплаты по стране. <...> По-хорошему – это средний уровень зарплаты по стране, а по-плохому – сколько-то средних заработных плат", – сказал депутат.
По его словам, в крайнем случае ежемесячный заработок парламентариев можно установить на уровне четырех средних зарплат с учетом полагающегося им гособеспечения. По данным за прошлый год, средний доход россиян превысил 54 000 рублей.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев выступил с предложением отменить в стране минимальный размер оплаты труда. По его словам, МРОТ не применяется в других странах; в этом вопросе, считает он, необходимо отталкиваться от прожиточного минимума.
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