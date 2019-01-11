Макрон проигнорировал экономический форум в Давосе

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Президент Франции Эммануэль Макрон не поедет в Давос на Всемирный экономический форум. Об этом сообщает телеканал BFM.

Согласно заявлению Елисейского дворца, передает телеканал, французский лидер отказался от поездки на ВЭФ из-за слишком плотного рабочего графика. В числе возможных причин отказа также называют протесты "желтых жилетов" и общенациональные дебаты по работе госинститутов и демократии, которые должны стартовать 15 января.

Тем не менее на сайте Елисейского дворца повестка дня Макрона опубликована только по 11 января включительно. Сведений о графике президента Франции на последующие дни там нет.

Всемирный экономический форум состоится в Давосе с 22 по 25 января. Ранее об отказе от участия в форуме в этом году объявил президент США Дональд Трамп. Он написал о своем решении в микроблоге в Twitter 10 января. По словам главы Белого дома, он вынужден отменить поездку в Давос из-за ситуации на американо-мексиканской границе и конфронтации с демократами.