В Совфеде ответили на призыв украинского писателя "приватизировать" русский язык

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Предложение украинского писателя Андрея Куркова "приватизировать" русский язык прокомментировала первый заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

"Сама идея сохранения языка никогда не может быть сопряжена с ограничением, с созданием некоей отдельной резервации. Сейчас очень много делают для того, чтобы русский язык сохранился на территории бывших стран СССР, вообще на территории всего мира. Если мы говорим о сохранении русского языка, то это не должно быть отделение. Это должно быть гуманитарное сотрудничество: фестивали, обмен студентами", – сказала она, передает RT.

По словам Гумеровой, язык и культура должны объединять, а не разъединять людей.

Ранее Курков предложил сделать русский язык "культурной собственностью" Украины. Для того, чтобы обособить русскоговорящих украинцев от общего "русского мира вне РФ", он предложил создать в стране институт русского языка.

В прошлом году на Украине был принят закон "Об образовании", который закрепил обучение только на государственном языке. Учиться на русском, румынском и других языках нацменьшинств можно будет только до пятого класса. В Совете Европы раскритиковали положения языковой статьи закона. Киеву порекомендовали внести в нее поправки, чтобы избежать проблемы дискриминации.