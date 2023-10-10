Госдума денонсировала конвенцию о защите нацменьшинств

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Госдума денонсировала страсбургскую конвенцию о защите национальных меньшинств. Об этом сказано в документе, внесенном в нижнюю палату парламента.

Законопроект одобрили сразу в трех чтениях. В пояснении сказано, что из-за ограничений российских полномочий в Совете Европы страна больше не может участвовать в вынесении решений, а также не способна мониторить на мировом уровне случаи нарушения прав нацменьшинств, особенно русскоязычного населения за границей.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пленарном заседании в Госдуме прокомментировал выход РФ из конвенции о защите нацменьшинств и отметил, что такой шаг не нанесет вреда соблюдению прав граждан на территории России.

"Выход из конвенции не помешает нашей системной работе на профильных международных правозащитных площадках по привлечению внимания к нарушениям прав национальных меньшинств и русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине", – подчеркнул он.

Также Вершинин рассказал, что проведенный вместе с ведомствами анализ показал, что какой-то добавленной стоимости от действия конвенции в отношении России не наблюдается. Кроме того, он указал, что РФ "представляется целесообразным денонсировать конвенцию", особенно из-за того, что заложенные в ней принципы полностью включены в законодательство РФ.

При этом МИД РФ прорабатывает денонсацию некоторых других конвенций Совета Европы, которые обладают нулевой или отрицательной ценностью для России. В ближайшее время, как утверждает замглавы ведомства, решение по ним будет объявлено. Однако он подчеркнул, что устраивать "парад денонсаций" вряд ли нужно.

"Тут важна не скорость, а важна проработка всех элементов", – заключил Вершинин.

Конвенция была открыта для подписания 1 февраля 1995 года, Россия одобрила ее 28 февраля 1996 года и ратифицировала через два года.

8 сентября этого года российская сторона вышла из конвенции в связи с тем, что она не соблюдается по отношению к россиянам в странах Балтии и на Украине. В марте 2022 года РФ вышла из СЕ после 26 лет членства.

Комментируя ситуацию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уточнил, что Совет Европы утратил свои изначальные функции. На этом фоне Москва с облегчением вышла из состава этой организации.

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