США и КНДР приступили к организации встречи Трампа и Ким Чен Ына

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США и КНДР приступили к организации новой личной встречи американского лидера Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, главе администрации США передали письмо от главы КНДР.

"Это было чрезвычайно теплое, чрезвычайно позитивное письмо, обнародовать его содержание целиком мы не будем, если только лидер Северной Кореи не даст согласие. Основная цель послания – запросить еще одну встречу с президентом, и мы для этого открыты", – цитирует Сандерс ТАСС.

По ее словам, Вашингтон также ценит жест Пхеньяна, который не стал демонстрировать на воскресном военном параде по случаю 70-летия КНДР баллистические ракеты. Она добавила, что послание Ким Чен Ына стало еще одним свидетельством успехов Трампа.

Первый саммит проходил между главами США и КНДР в Сингапуре в июне 2018 года. Дональд Трамп и Ким Чен Ын сели за стол переговоров, чтобы разрешить основные проблемы в отношениях между государствами.

Недавно американский лидер заявил, что хочет снова встретиться с главой КНДР в скором будущем.