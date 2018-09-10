Поддержка Собянина среди москвичей с 2013 года выросла на четверть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На нынешних выборах мэра Сергей Собянин набрал почти на 25% больше голосов москвичей, чем в 2013 году, сообщили в пресс-службе Московской городской избирательной комиссии (МГИК).

Как отметили в Мосгоризбиркоме, по предварительным данным, Сергей Собянин получил 70,11% голосов избирателей. "Таким образом, он набрал почти на 25% больше голосов, чем на предыдущих выборах", – подчеркнули в МГИК.

Уточняется, что на выборах мэра в 2013 году за Собянина проголосовали 51,37% избирателей.

По информации Мосгоризбиркома, явка составила 30,89%, а на "дачных" участках она достигала 70%. Каких-либо нарушений, которые могли повлиять на исход выборов, не зафиксировали.