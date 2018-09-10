Явка на выборах мэра составила 30,3% по итогам обработки более 56% протоколов

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

По данным Мосгоризбиркома, на выборах мэра Москвы по итогам обработки 56,38% протоколов Сергей Собянин набирает 69,49% голосов избирателей. Явка составила 30,3%.

Вадим Кумин набирает 11,65%, Илья Свиридов – 7,28%, Михаил Дегтярев – 6,82%, Михаил Балакин – 1,88%.

Выборы мэра прошли в единый день голосования 9 сентября. Для горожан с 8:00 до 22:00 работали 3,8 тысячи избирательных участков для голосования. Из них 209 находились в других областях – Московской, Калужской, Владимирской и Тульской.

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