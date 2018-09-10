Явка на выборах выборах мэра на 22:00 составила 30,7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Явка на выборах выборах мэра по состоянию на 22:00 составила 30,7%, следует из данных Мосгоризбиркома.

Ранее сообщалось, что, по подсчетам МГИК, Сергей Собянин лидирует с 69,81% голосов по итогам обработки 11,53% протоколов.

Кандидат от КПРФ Вадим Кумин набирает 11,58%, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов – 7,04%, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев – 6,84%. Кандидат от партии Союз горожан Михаил Балакин набирает 1,86%.

Выборы мэра прошли в единый день голосования 9 сентября. Для горожан с 8:00 до 22:00 работали 3,8 тысячи избирательных участков для голосования. Из них 209 находились в других областях – Московской, Калужской, Владимирской и Тульской.