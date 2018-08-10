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В мире

10 августа 2018, 09:27

США назвали цель новых антироссийских санкций

политика за рубежом

Вводя антироссийские санкции, США добиваются от России "улучшения поведения", представляющее взаимный интерес. Такое заявление сделала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео говорили о том, что хотели бы иметь лучшие отношения с российским правительством. Она подчеркнула, есть много вопросов, которые вызывают у стран взаимную обеспокоенность.

"Когда у вас такая ситуация, то вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И санкции – это тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к лучшему поведению", – цитирует Науэрт РИА Новости.

Ранее Госдеп объявил о новых санкциях против России. Причиной стало дело Скрипалей. Ограничения предусматривают запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения, а также возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и прекращение американского экспорта. Ожидается, что первые ограничения вступят в силу 22 августа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал неприемлемыми попытки США связать новые антироссийские санкции с инцидентом в Солсбери, так как Россия не имеет к этому никакого отношения.

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