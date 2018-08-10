США назвали цель новых антироссийских санкций

10 августа 2018, 09:27
Вводя антироссийские санкции, США добиваются от России "улучшения поведения", представляющее взаимный интерес. Такое заявление сделала официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
По ее словам, Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео говорили о том, что хотели бы иметь лучшие отношения с российским правительством. Она подчеркнула, есть много вопросов, которые вызывают у стран взаимную обеспокоенность.
"Когда у вас такая ситуация, то вы вынуждены вести дискуссии с другими правительствами. И санкции – это тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство к лучшему поведению", – цитирует Науэрт РИА Новости.
Ранее Госдеп объявил о новых санкциях против России. Причиной стало дело Скрипалей. Ограничения предусматривают запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения, а также возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и прекращение американского экспорта. Ожидается, что первые ограничения вступят в силу 22 августа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал неприемлемыми попытки США связать новые антироссийские санкции с инцидентом в Солсбери, так как Россия не имеет к этому никакого отношения.
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