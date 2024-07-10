10 июля, 18:44Политика
Люксембург подписал соглашение о гарантиях безопасности с Украиной
Фото: depositphotos/mariakarabella
Люксембург на полях саммита НАТО подписал с Украиной соглашение о гарантиях безопасности, сообщил премьер-министр страны Люк Фриден.
"Важно, чтобы все государства поддерживали Украину, это важно для миропорядка, основанного на правилах", – цитирует его ТАСС.
Государство, по его словам, верит в важность НАТО для безопасности маленьких стран, поэтому он планирует объявить о повышении военных расходов Люксембурга до 2% ВВП к 2030 году.
Ранее США и Украина подписали аналогичный документ. Позже соглашение о безопасности заключили и в ЕС. Также ожидается, что НАТО учредит должность ответственного за предоставление долгосрочной поддержки Украине. Чиновник будет находиться в Киеве.
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