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Американский лидер Джо Байден мог бы закончить конфликт с российской стороной за пять минут, однако Киев на такое не согласится. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на слова Владимира Зеленского.

Президент Украины отметил, что экс-глава США Дональд Трамп обещал завершить боевые действия за 24 часа в случае победы на выборах. При этом, подчеркнул Зеленский, у американского политика был такой шанс раньше.

По мнению украинского лидера, Киев во время президентства Трампа уже стоял на пороге войны. На тот момент у экс-президента были "другие приоритеты".

"Одно только желание прекратить конфликт – это прекрасно. Но это желание должно основываться на каком-то реальном опыте", – поделился Зеленский.

Он добавил, что Вашингтон может остановить боевые действия ценой Украины. Речь идет о том, чтобы заставить украинские власти отказаться от утраченных территорий. Зеленский подчеркнул, что он не готов с этим смириться.

Ранее украинский президент заявил, что завершить конфликт между странами не получится, остановив лишь его горячую фазу. Зеленский указал, что противостояние должно закончиться справедливостью и миром, с тем, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность, отметил он.

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