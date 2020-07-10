Путин рассказал, что РФ общается с партнерами только в уважительном тоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Президент России Владимир Путин рассказал, что Москва предпочитает общаться с партнерами только в уважительном тоне. Об этом глава государства заявил в эфире канала "Россия 1".

Так, у президента РФ узнали, по какой причине власти страны ведут себя корректно с теми, кто может хамить. "Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают", – ответил Владимир Путин.

До этого Путин заявил об отсутствии ясности в вопросе открытия границ ЕС для россиян. ""Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут", – говорил он.

Кроме того, Евросоюз ранее разместил список стран, для которых с 1 июля открылась Шенгенская зона. На первом этапе на территорию ЕС разрешено въезжать гражданам 14 государств. Однако Россия и США в этот список не вошли.