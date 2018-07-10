В НАТО прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что приветствует предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки и любые меры, способствующие снижению напряженности.

По его словам, встреча двух лидеров соответствует подходу НАТО к отношениям с Россией, которые сочетают оборону и диалог, передает РИА Новости.

Столтенберг отметил, что лучшая платформа для политического диалога – укрепление обороны. НАТО не хочет холодной войны, необходимо вести диалог, чтобы избежать рисков.

Также он отметил важность того, чтобы альянс оставался единым.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трамп запланирована на 16 июля в Хельсинки.

Ранее сообщалось, что президенты России и США проведут встречу тет-а-тет, их переговоры продлятся несколько часов.