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В мире

10 июля 2018, 15:44

В НАТО прокомментировали предстоящую встречу Путина и Трампа

политика власть

Фото: AP/Jorge Silva

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что приветствует предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки и любые меры, способствующие снижению напряженности.

По его словам, встреча двух лидеров соответствует подходу НАТО к отношениям с Россией, которые сочетают оборону и диалог, передает РИА Новости.

Столтенберг отметил, что лучшая платформа для политического диалога – укрепление обороны. НАТО не хочет холодной войны, необходимо вести диалог, чтобы избежать рисков.

Также он отметил важность того, чтобы альянс оставался единым.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трамп запланирована на 16 июля в Хельсинки.

Ранее сообщалось, что президенты России и США проведут встречу тет-а-тет, их переговоры продлятся несколько часов.

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