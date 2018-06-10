Глава МИД Сингапура встретился с Ким Чен Ыном

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Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который прибыл в страну. Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что лидер Ким Чен Ын прибыл в аэропорт Чанги в Сингапуре. Затем его кортеж покинул аэропорт и, предположительно, направляется в отель "Сент-Реджис", где он будет проживать во время проведения встречи с Дональдом Трампом.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 июня 2018 г.



Трамп и Ким Чен Ын встретятся на острове Сентоса в Сингапуре. Саммит запланирован на 9:00 (4:00 мск) 12 июня. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани утверждал, что лидер КНДР умолял главу Белого дома о встрече, после того, как тот хотел отказаться от саммита.

Он отметил, что отменить встречу планировалось из-за того, что президента США оскорбили официальные лица КНДР. По словам Джулиани, звучали также угрозы о начале ядерной войны.