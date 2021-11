Глава МИД Сингапура встретился с Ким Чен Ыном

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который прибыл в страну. Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что лидер Ким Чен Ын прибыл в аэропорт Чанги в Сингапуре. Затем его кортеж покинул аэропорт и, предположительно, направляется в отель "Сент-Реджис", где он будет проживать во время проведения встречи с Дональдом Трампом.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx