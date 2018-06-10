Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

10 июня 2018, 13:01

Глава МИД Сингапура встретился с Ким Чен Ыном

политика за рубежом

Фото: AP/Wong Maye-E

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном, который прибыл в страну. Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что лидер Ким Чен Ын прибыл в аэропорт Чанги в Сингапуре. Затем его кортеж покинул аэропорт и, предположительно, направляется в отель "Сент-Реджис", где он будет проживать во время проведения встречи с Дональдом Трампом.


Трамп и Ким Чен Ын встретятся на острове Сентоса в Сингапуре. Саммит запланирован на 9:00 (4:00 мск) 12 июня. Адвокат Трампа Рудольф Джулиани утверждал, что лидер КНДР умолял главу Белого дома о встрече, после того, как тот хотел отказаться от саммита.

Он отметил, что отменить встречу планировалось из-за того, что президента США оскорбили официальные лица КНДР. По словам Джулиани, звучали также угрозы о начале ядерной войны.

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать