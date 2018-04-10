Небензя предупредил Вашингтон о негативных последствиях в случае удара по Сирии

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Постпред России при ООН Василий Небензя предупредил Вашингтон о тяжелых последствиях в случае применения силы против Сирии.

"По соответствующим каналам мы уже доводили до американской стороны, что силовые действия под ложными предлогами против Сирии, где по просьбе законного правительства этой страны находятся российские военнослужащие, может привести к самым тяжелым последствиям", – сказал он, передает РИА Новости.

Небензя обратился к западным политикам с просьбой "поумерить ястребиную риторику", отметив, что никто не давал им права брать на себя роль мировых жандармов.

Ранее Небензя заявил, что руководство США, Великобритании и Франции без каких бы то ни было оснований ведет конфронтационную линию по отношению к РФ. Он обвинил западные страны в хамстве, клевете и шантаже.

Также стало известно, что Вашингтон намерен обсудить новые антироссийские санкции из-за сообщений о химической атаке в Сирии. Предполагается, что химоружие в Восточной Гуте применили правительственные войска. Власти Сирии это опровергают.