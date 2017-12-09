Новые санкции в отношении России одобрил президент США‍

Фото: ТАСС/Zuma/Gary Hershorn

Дональд Трамп одобрил новые санкции против России. На этот раз причиной ограничений стало якобы нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает издание Politico.

Министерство торговли США пообещало принять меры в отношении российских компаний, снабжающих разработчиков запрещенного оружия технологиями.

Такие меры со стороны США должны изменить экономические планы правительства РФ, говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал, при каких условиях могут быть отменены антироссийские санкции. Он заявил, что ограничения, введенные из-за Крыма, прекратят действовать если РФ вернет контроль над полуостровом Украине.

Тиллерсон также отметил, что санкции сохранят не только Штаты но и европейские партнеры. Он призвал к выполнению Минских соглашений.