ЦИК РФ пообещал расширить применение "мобильного избирателя" на других выборах

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Применение механизма "мобильного избирателя" расширят на выборах разного уровня. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

По ее словам, сделают это по просьбе самих горожан, которые оценили этот принцип голосования.

"Людям понравилось, люди оценили. Вошли во вкус то, что касается "мобильного избирателя". И они требуют от нас двигаться дальше, расширять это пространство на выборах разного уровня. Будем это делать", – цитирует Памфилова Агентство "Москва".

Для горожан работают 3,8 тысячи избирательных участков для голосования на выборах мэра столицы, их них 209 находятся в других областях – Московской, Калужской, Владимирской и Тульской. Все пункты для голосования впервые принимают избирателей до 22:00.

Москвичи могут отдать голос за одного из пяти кандидатов. Для участия в гонке зарегистрированы Михаил Балакин от "Союза горожан", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от "Справедливой России" и самовыдвиженец Сергей Собянин.