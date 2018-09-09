Жалоб на проведение выборов мэра Москвы не поступало

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Жалоб на проведение выборов мэра Москвы в Мосгоризбирком не поступало, сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов.

По его словам, звонки носят информационный характер и поступают в основном от избирателей, голосующих в первый раз. "Я бы не назвал это жалобами. Это, в основном, идут звонки уточняющие", – подчеркнул он.

Для горожан работают 3,8 тысячи избирательных участков для голосования на выборах мэра столицы, их них 209 находятся в других областях – Московской, Калужской, Владимирской и Тульской. Все пункты для голосования впервые принимают избирателей до 22:00.

Москвичи могут отдать голос за одного из пяти кандидатов. Для участия в гонке зарегистрированы Михаил Балакин от "Союза горожан", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от "Справедливой России" и самовыдвиженец Сергей Собянин.

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