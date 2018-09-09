Избирательные участки закрылись в Москве

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

В столице в 22:00 закрылись избирательные участки, где с восьми утра горожане голосовали за мэра Москвы. Также завершили работу избирательные участки, организованные в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях. Теперь членам участковых избирательных комиссий предстоит подсчитать голоса.

Проголосовать можно было за одного из пяти кандидатов: самовыдвиженца Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".

Всего в городе работало более 3,6 тысячи избирательных участков, за пределами города проголосовать можно было на 209 участках. За порядком на выборах следили свыше 4,8 тысячи членов Общественного штаба по наблюдению за выборами, инициированного Общественной палатой Москвы.