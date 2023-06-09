Лидеры ФРГ, Франции и Польши обсудят гарантии безопасности для Украины – СМИ

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Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда планируют прибыть во Францию и обсудить с ее лидером Эммануэлем Макроном гарантии безопасности для Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на французские источники.

Переговоры планируют организовать 12 июня. Темой встречи, помимо прочего, станет стремление Украины к вступлению в НАТО и гарантии безопасности для нее до участия в Альянсе.

Один из источников издания считает, что в момент перехода Киева в контрнаступление членам НАТО необходимо послать Москве "сильный сигнал".

"Если мы не найдем решение, которое удовлетворит всех, есть риск, что мы не придем <...> к единому заявлению, и это, очевидно, будет самым большим подарком, который мы могли бы сделать России", – сказал дипломат.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен сообщил, что Альянс может ввести свои войска на Украину для непосредственного участия в конфликте. Он предположил, что это может произойти, если страны – члены Альянса, в том числе США, не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе.



Экс-генсек НАТО назвал условие ввода войск альянса на Украину