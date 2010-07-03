Украинский политик заподозрил Порошенко в попытке побега

Президент Украины Петр Порошенко готовится к побегу из страны после выборов, заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в интервью изданию "Главред".
Также экс-министр подчеркнул, что действующий украинский лидер специально затягивает боевые действия на Донбассе, чтобы получить выгоду. Что касается выборов президента Украины, то Порошенко, по мнению Ланового, уже понял, что не сможет их выиграть снова.
Действующему президенту Украины придется отвечать за состояние армии и коррупцию в стране. Лановой отметил, что внутриукраинский конфликт приносит президенту прибыль благодаря хищениям из оборонного бюджета.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. На пост президента претендуют 44 человека.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.