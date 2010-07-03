Украинский политик заподозрил Порошенко в попытке побега

Фото: Zuma\TASS

Президент Украины Петр Порошенко готовится к побегу из страны после выборов, заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в интервью изданию "Главред".

Также экс-министр подчеркнул, что действующий украинский лидер специально затягивает боевые действия на Донбассе, чтобы получить выгоду. Что касается выборов президента Украины, то Порошенко, по мнению Ланового, уже понял, что не сможет их выиграть снова.

Действующему президенту Украины придется отвечать за состояние армии и коррупцию в стране. Лановой отметил, что внутриукраинский конфликт приносит президенту прибыль благодаря хищениям из оборонного бюджета.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. На пост президента претендуют 44 человека.