09 марта 2018, 21:50В мире
Министерство финансов США намерено продолжать давление на Россию
Фото: ТАСС/YAY
Министерство финансов США намерено продолжать давление на Россию, а составленный ранее "кремлевский список" будет использован при разработке очередных адресных санкций. Об этом заявила замминистра финансов США Сигал Манделкер, курирующая противодействие терроризму и финансовую разведку.
"Мы очень сконцентрированы на оказании давления на Россию", – сказала она, передает ТАСС.
Ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс сообщил, что Соединенные Штаты могут расширить антироссийские санкции уже на следующей неделе.
В начале марта президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на год. Как пояснили в пресс-службе Белого дома, причиной сохранения ограничений стала ситуация на Украине.