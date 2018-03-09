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Министерство финансов США намерено продолжать давление на Россию, а составленный ранее "кремлевский список" будет использован при разработке очередных адресных санкций. Об этом заявила замминистра финансов США Сигал Манделкер, курирующая противодействие терроризму и финансовую разведку.

"Мы очень сконцентрированы на оказании давления на Россию", – сказала она, передает ТАСС.

Ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс сообщил, что Соединенные Штаты могут расширить антироссийские санкции уже на следующей неделе.

В начале марта президент США Дональд Трамп продлил санкции против России на год. Как пояснили в пресс-службе Белого дома, причиной сохранения ограничений стала ситуация на Украине.