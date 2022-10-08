Американский правозащитник заявил, что после России Запад возьмется за остальные страны

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Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что после России Запад возьмется за другие страны мира. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter (заблокирован на территории РФ).

Подобное мнение Барака высказал, оценивая реакцию Запада на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.

Правозащитник сообщил, что понять Западу позицию Саудовской Аравии мешает их психология. Речь идет о том, что саудовцы не позволят G7 манипулировать нефтяным рынком с целью нанесения "удара" по России.

"В отличие от немцев, саудовцы понимают правила игры и знают: сегодня взялись за Россию, а завтра очередь дойдет до них", – сообщил Барака.

Ранее Белый дом обвинил ОПЕК+ в солидарности с Россией. Поводом послужил тот факт, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти. Он заявил, что в Америке наблюдается дефицит переработки, поскольку там не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями.

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