В Белом доме рассказали о письме Трампа Путину

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В Белом доме рассказали, почему президент США Дональд Трамп написал Владимиру Путину письмо. Как пояснил заместитель пресс-секретаря Хоган Гидли, рекомендация для сенатора Рэнда Пола была написана по его просьбе.
"В письме президент упомянул представляющие интерес темы, которые Пол намеревался обсудить с Путиным", – цитирует Гидли "Газета.ру".
Ранее сам Пол рассказал о письме, которое передал в администрацию президента РФ. По его словам, в послании шла речь о важности взаимодействия двух стран. В частности о борьбе с терроризмом и диалоге в законодательной сфере.
Получение письма подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что письмо доставили по дипломатическим каналам и в ближайшее время оно поступит в администрацию.
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