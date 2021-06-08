Госдеп сообщил о планах Блинкена принять участие в саммите РФ и США

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Госсекретарь США Энтони Блинкен будет в составе американской делегации на двусторонней встрече президентов России и Соединенных Штатов в рамках саммита в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

Он также отметил, что Блинкен вместе в Байденом посетит саммит Группы семи в Великобритании и будет сопровождать американского лидера на саммите США – ЕС в Бельгии 15 июня и саммите НАТО 14 июня.

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена должна состояться 16 июня в Женеве. Главы государств планируют обсудить развитие двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки, включая взаимодействие в борьбе с пандемией COVID-19, а также стратегическую стабильность.

Это будет первая личная встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что лидеру США важно обменяться позициями с президентом России по различным вопросам двусторонних отношений. По его словам, "ничто не заменит взаимодействие между лидерами", что в случае с Путиным приобретает особую важность.