В Белом доме рассказали об ожиданиях от встречи Байдена и Путина

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Вашингтон рассматривает предстоящую встречу президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина не как поощрение, а как защиту американских интересов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Хотел бы повторить, что мы рассматриваем встречу с российским президентом не как поощрение, а как жизненно необходимую часть защиты американских интересов и ценностей. Джо Байден встречается с Владимиром Путиным не вопреки различиям между нашими странами, а благодаря им", – заявил он.

Салливан добавил, что у двух стран есть множество вопросов, которые необходимо проработать. Учитывая персонализированный стиль принятия решений Путина, Байдену важно провести личную встречу, чтобы попытаться урегулировать разногласия и определить области возможного сотрудничества.

Он также подчеркнул, что американскому президенту важно обменяться позициями с российским лидером по различным вопросам двусторонних отношений. По его словам, "ничто не заменит взаимодействие между лидерами", что в случае с Путиным приобретает особую важность.

Ранее стало известно, что небо над Женевой закроют на время проведения российско-американского саммита 16 июня. Сейчас швейцарское федеральное управление гражданской авиации совместно с ВВС страны и другими ведомствами прорабатывает детали такой операции.