Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии – Путин

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Владимир Путин считает, что коллегам в Европе сегодня следовало бы осудить раздел Чехословакии.

"Советский Союз на самом деле в конце восьмидесятых годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа. Ну почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое – не осудить вот этот раздел Чехословакии?" – заявил президент в фильме Андрея Кондрашова "Война за память", показанном в эфире телеканала "Россия 1".

Он также считает, что попытки переписать историю и уравнять ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться.

"Желание возложить на кого-то ответственность, поставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию, безусловно, проецируется на сегодняшний, на завтрашний день с тем, чтобы Россия чувствовала себя необходимой за что-то оправдываться", – полагает глава государства.

По его словам, Россию таким образом хотят поставить в положение, при котором люди должны испытывать чувство вины. Глава государства подчеркнул, что у России нет и не может быть чувства вины за начало Второй мировой войны. Он напомнил, что Советский Союз потерял 27 миллионов человек.

Путин добавил, что такие попытки связаны с внутриполитической борьбой в странах, которые занимаются этим, а также стремлением "взбодрить электорат". К истории это отношения не имеет, заключил он.