Европе следовало бы осудить раздел Чехословакии – Путин

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин считает, что коллегам в Европе сегодня следовало бы осудить раздел Чехословакии.
"Советский Союз на самом деле в конце восьмидесятых годов осудил секретную часть пакта Молотова-Риббентропа. Ну почему бы сегодня нашим коллегам не сделать то же самое – не осудить вот этот раздел Чехословакии?" – заявил президент в фильме Андрея Кондрашова "Война за память", показанном в эфире телеканала "Россия 1".
Он также считает, что попытки переписать историю и уравнять ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться.
"Желание возложить на кого-то ответственность, поставить на одну доску Советский Союз и нацистскую Германию, безусловно, проецируется на сегодняшний, на завтрашний день с тем, чтобы Россия чувствовала себя необходимой за что-то оправдываться", – полагает глава государства.
По его словам, Россию таким образом хотят поставить в положение, при котором люди должны испытывать чувство вины. Глава государства подчеркнул, что у России нет и не может быть чувства вины за начало Второй мировой войны. Он напомнил, что Советский Союз потерял 27 миллионов человек.
Путин добавил, что такие попытки связаны с внутриполитической борьбой в странах, которые занимаются этим, а также стремлением "взбодрить электорат". К истории это отношения не имеет, заключил он.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: