Путин и Алиев обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха, ее дальнейшей стабилизации в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", – говорится в сообщении.
Уточняется, что предметно рассматривались вопросы по обеспечению мира, а также безопасности и поступательного социально-экономического развития региона. Кроме того, говорилось о работах по восстановлению транспортных коммуникаций.
"При этом учитывались итоги состоявшихся 7 апреля в Москве российско-армянских переговоров на высшем уровне", – добавили в Кремле.
В среду Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Премьер отметил вклад президента РФ в урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Помимо этого, он выразил благодарность, что по поводу решения вопроса о возвращении пленных у сторон отсутствуют разногласия.
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