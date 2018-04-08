Российские дипломаты прокомментировали возможный переезд Скрипалей в США

08 апреля 2018, 22:38
Фото: ТАСС/PA Photos/Ben Mitchell
В российском посольстве в Великобритании отреагировали на статью The Sunday Times, в которой говорится о возможном переезде экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в США.
"Две жертвы, изолированные от общества и даже от собственной семьи, доказательства – от животных до целых домов – уничтожены, реакция британских СМИ "под контролем правительства". Если вы никак не связаны с преступлением, то зачем прятать концы в воду", – опубликовано в Twitter диппредставительства.
The two victims isolated from public and even their family, evidence - from pets to entire houses - destroyed, UK media response “under government control”. If you have nothing to do with a crime, why tie up loose ends pic.twitter.com/vdmy3phJsV— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 8 апреля 2018 г.
Авторы текста в The Sunday Times утверждают, что Скрипалям предложат переехать из Великобритании в США под вымышленными именами. Якобы сотрудники службы британской внешней разведки МИ-6 уже обсудили данный вопрос с коллегами из ЦРУ. Таким образом они якобы хотят уберечь Скрипалей от новых покушений на их жизнь.
4 марта на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию совершили покушение в городе Солсбери с применением отравляющего вещества А234. По версии Великобюритании к покушению причастны российские власти. Москва обвинения категорически отрицает.
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