Десять стран инициировали созыв Совбеза ООН из-за химатаки в Сирии

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Девять стран призвали созвать экстренное заседание Совбеза ООН в связи с информацией об очередном случае применения химического оружия в Сирии, сообщает РИА Новости.

Среди стран, инициировавших созыв Совбеза – Великобритания, Франция, США, Польша, Нидерланды, Швеция, Кувейт, Перу и Кот-д'Ивуар. Ожидается, что заседание пройдет в понедельник, 9 апреля.

Ранее сообщения о химических атаках в Сирии прокомментировал Дональд Трамп. Он возложил на Россию и Иран ответственность за поддержку сирийского президента Башара Асада.

Президент США назвал произошедшее "еще одной гуманитарной катастрофой безо всяких причин", призвав как можно скорее предоставить врачам доступ к пострадавшим. В российском МИД информацию о химатаке со стороны правительственных войск Сирии назвали информационным вбросом.

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