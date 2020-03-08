Путин завил, что число президентских сроков лучше ограничить

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин заявил, что количество сроков избрания президента РФ лучше ограничить для гарантии сменяемости власти, сообщает телеканал Россия 1.

По его словам, в связи с рассмотрением поправок в Конституцию звучит очень много разных предложений, в том числе и отменить количество сроков, на которые может избираться президент.

"Но все-таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти, а для такой страны, как наша, это важно, все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено", – отметил глава голударства.

При этом он заявил, что в неограниченном количестве сроков, на которые может избираться президент, нет ничего необычного.

"Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента", – заявил Путин, напомнив, что 32-й президент США Франклин Рузвельт избирался четыре раза (1933-1945).

Ранее Путин поручил реформировать миграционное законодательство и институт гражданства в России. Отмечается, что "существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы".