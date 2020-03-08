Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

17:41

Путин завил, что число президентских сроков лучше ограничить

политика

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин заявил, что количество сроков избрания президента РФ лучше ограничить для гарантии сменяемости власти, сообщает телеканал Россия 1.

По его словам, в связи с рассмотрением поправок в Конституцию звучит очень много разных предложений, в том числе и отменить количество сроков, на которые может избираться президент.

"Но все-таки, на мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти, а для такой страны, как наша, это важно, все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено", – отметил глава голударства.

При этом он заявил, что в неограниченном количестве сроков, на которые может избираться президент, нет ничего необычного.

"Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента", – заявил Путин, напомнив, что 32-й президент США Франклин Рузвельт избирался четыре раза (1933-1945).

Ранее Путин поручил реформировать миграционное законодательство и институт гражданства в России. Отмечается, что "существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика