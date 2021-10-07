В МИД РФ призвали Лондон не провоцировать гонку кибервооружений

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Москва призывает Лондон не заигрываться и не провоцировать гонку кибервооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Так она прокомментировала слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса о готовности Лондона осуществлять кибератаки против России и других враждебных государств.

Ранее заместитель секретаря совета безопасности РФ Юрий Коков заявил, что Россия призывает мировое сообщество к тесному сотрудничеству по кибербезопасности.

Также он призвал к переходу на конструктивные шаги и принятию новых международных конвенций и законов для противодействия терроризму в интернете.