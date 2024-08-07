МИД Польши заявил о задержании в Нигерии поляков с флагами РФ

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Польских студентов с российскими флагами задержали в Нигерии, сообщил представитель МИД Польши в беседе с РИА Новости.

Инцидент случился в штате Кано во время антиправительственных протестов. Дипломат добавил, что шестеро граждан принимали участие в "пророссийской манифестации", а позже были задержаны.

По словам представителя дипломатического ведомства, студенты учатся в Варшавском университете и изучают африканистику, поэтому и прибыли в Нигерию для научных целей.

В российском посольстве уже заявили, что РФ не вмешивается во внутренние дела других государств, поэтому оценивает решение протестующих размахивать флагом России как их личный выбор.

Ранее правительство соседнего Нигера объявило о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Это решение, по словам представителя страны, имеет "немедленный эффект".

