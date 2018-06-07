Трамп рассказал о подготовке к встрече с Ким Чен Ыном

Фото: AP/Koji Sasahara

Президент США Дональд Трамп заявил, что к его встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном все готово, сообщает "Газета.ру".

Об этом американский лидер рассказал на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Белом доме.

Трамп и Ким Чен Ын встретятся на острове Сентоса в Сингапуре. Саммит запланирован на 9:00 (4:00 мск) 12 июня.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани утверждал, что лидер КНДР на четвереньках умолял главу Белого дома о встрече, после того, как тот хотел отказаться от саммита. Он отметил, что отменить встречу планировалось из-за того, что президента США оскорбили официальные лица КНДР. По словам Джулиани, звучали также угрозы о начале ядерной войны.