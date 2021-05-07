Блинкен заявил, что некоторые действия США подрывали миропорядок

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Ряд действия Соединенных Штатов в последние годы подрывали мировой порядок, который был основан на правилах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

По его словам, администрация американского лидера Джо Байдена показала миру готовность сотрудничать в рамках многосторонних институтов. Так, он напомнил о возвращении Вашингтона в Парижское соглашение по климату и повторное присоединение к ВОЗ.

"Я знаю, что некоторые наши действия последних лет подрывали основанный на правилах мировой порядок и заставляли другие страны задаваться вопросом, привержены ли мы ему", – заявил Блинкен.

Ранее Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном отключении России от международной платежной системы SWIFT. Журналисты поинтересовались у него, рассматривают ли на данный момент США принятие таких мер.