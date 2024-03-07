МИД уведомил американского посла о признании трех НКО США нежелательными в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российское министерство иностранных дел уведомило американского посла Линн Трейси о том, что Москва признала три НКО США нежелательными в РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о таких организациях, как "Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования". Они реализуют при поддержке посольства программы антироссийской направленности, считают в МИД.

Кроме того, продолжили в министерстве, американские НКО работают с целью создания "агентов влияния" под прикрытием образовательных и культурных обменов.

Ведомство вручило диппредставителю ноту, потребовав прекратить любое содействие деятельности данных НКО. В случае игнорирования Москва будет рассматривать это как нарушение российского законодательства. Вместе с тем МИД потребовал удалить с официального сайта дипмиссии и из соцсетей список осуществляемых этими НКО образовательных проектов.

"Особо подчеркнуто, что попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, включая подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции, будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе persona non grata причастных к подобным действиям сотрудников посольства США", – заключили в МИД.

До этого российское министерство юстиции включило четыре немецкие НКО в перечень нежелательных организаций. В список внесли Германское общество изучения Восточной Европы, Зарегистрированный Союз Фонд имени Фридриха Эберта, XZ gGmbH, Мобильную академию поддержки гендерной демократии и миротворчества.

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