07 марта, 13:21Политика
МИД уведомил американского посла о признании трех НКО США нежелательными в РФ
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российское министерство иностранных дел уведомило американского посла Линн Трейси о том, что Москва признала три НКО США нежелательными в РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о таких организациях, как "Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования". Они реализуют при поддержке посольства программы антироссийской направленности, считают в МИД.
Кроме того, продолжили в министерстве, американские НКО работают с целью создания "агентов влияния" под прикрытием образовательных и культурных обменов.
Ведомство вручило диппредставителю ноту, потребовав прекратить любое содействие деятельности данных НКО. В случае игнорирования Москва будет рассматривать это как нарушение российского законодательства. Вместе с тем МИД потребовал удалить с официального сайта дипмиссии и из соцсетей список осуществляемых этими НКО образовательных проектов.
"Особо подчеркнуто, что попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, включая подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции, будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе persona non grata причастных к подобным действиям сотрудников посольства США", – заключили в МИД.
До этого российское министерство юстиции включило четыре немецкие НКО в перечень нежелательных организаций. В список внесли Германское общество изучения Восточной Европы, Зарегистрированный Союз Фонд имени Фридриха Эберта, XZ gGmbH, Мобильную академию поддержки гендерной демократии и миротворчества.
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