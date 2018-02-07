Западные СМИ хотят обвинить РФ в кибератаках на ресурсы, связанные с ОИ – МИД

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Западные СМИ планируют обвинить Россию в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением Олимпийских игр. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"Нам известно, что в западных СМИ планируется вброс псевдорасследований на тему "русского следа" в хакерских атаках на информационные ресурсы, связанные с проведением зимних Олимпийских игр в Республике Корея", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, к антироссийской кампании могут быть привлечены не только известные СМИ (Washington Post, BuzzFeed и другие), но и давно имеющие тесные связи с ЦРУ и АНБ IT-компании (Trend Micro, ESET и другие).

Ранее сообщалось, что Международный Олимпийский комитет (МОК) может частично или полностью восстановить в правах Олимпийский комитет России до конца Игр в Южной Корее. ОКР будет нести ответственность за поведение российских болельщиков и представителей СМИ в Пхенчхане.

По словам Томаса Баха, чтобы на финальном шествии Олимпиады россиянам разрешили пройти под национальным флагом, ОКР должен соблюдать все условия отстранения.