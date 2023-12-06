Журналист заявил о раздражении сенаторов США на секретном брифинге по Украине

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Раздражительная атмосфера в ходе секретного брифинга в сенате США по вопросу помощи Украине и Израилю наблюдалась из-за разногласий между республиканцами и демократами. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) заявил корреспондент телеканала Fox News в конгрессе Чад Перграм.

Он сослался на лидера демократического большинства в верхней палате конгресса США Чака Шумера, который заявил, что лидер Республиканской партии в сенате Митч Макконнелл якобы изменил тему встречи и начал обсуждать вопросы о границе Соединенных Штатов. Также Шумер обвинил другого республиканца в том, что тот якобы накричал на одного из генералов.

Журналист привел и другие оценки сенаторов. Республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер назвал брифинг драматичным, а демократ от Вирджинии Марк Уорнер сказал, что в ходе встречи "разгорелись страсти".



До этого стало известно, что республиканцы покинули мероприятие, так как демократы не ответили на их предложения. Таким образом, инициированный демократами брифинг провалился. При этом Макконнелл ранее призвал сопартийцев не поддерживать данный вопрос.

Свое участие в брифинге "в последний момент" отменил и президент Украины Владимир Зеленский. Депутат Верховной рады Украины объяснила это несколькими причинами. В частности, демократы решили исключить из законопроекта вопрос по укреплению южных границ США, который для республиканцев являлся принципиальным.

Ранее президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Потом он заявил, что для Америки будет "абсолютным сумасшествием" не согласовать новую помощь Украине.

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