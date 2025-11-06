Беспилотник-разведчик "Князь Вещий Олег" начали применять на СВО

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Новейший оптоволоконный беспилотник самолетного типа "Князь Вещий Олег" (КВО) начали применять в зоне спецоперации. Об этом рассказал гендиректор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

По его словам, развитие средств FPV-ПВО (дроны против дронов в небе. – Прим. ред.) привело с обеих сторон "к геноциду" разведывательных БПЛА, так как их массово сбивают.

"Это поставило перед специалистами НПЦ "Ушкуйник" задачу сделать борт, который, при примерно таких же характеристиках, как у топовых российских разведывательных бортов, был бы в разы дешевле и благодаря этому производился и поставлялся бы более массово", – приводит слова Чадаева ТАСС.

Он также добавил, что сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны отличить КВО от некоторых собственных дронов. Кроме того, аппарат прост в ремонте – в случае поломки детали можно напечатать на 3D-принтере.

"При этом аппарат может все то же самое, что и дорогостоящие разведчики", – добавил глава "Ушкуйника".

Как отметил Чадаев, оптоволоконные дроны-камикадзе – идеальные охотники на технику, однако с ними должен работать разведчик. Ранее в этой роли использовались коммерческие дроны типа "Мавика", которые не летят дальше 10–12 километров.

"Сейчас, когда дальность работы оптоволоконных дронов измеряется десятками километров, "Мавики" уже не годятся. КВО закрывает именно эту зону в 30–40 километров именно для разведки, доразведки, целеуказания, объективного контроля работы того же FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский", – сказал он.

На программно-аппаратном уровне была также произведена интеграция "Князя Вещего Олега" с "Князем Вандалом Новгородским".

Ранее в России испытали кинетическое орудие для уничтожения дронов "Изделие 545". Тесты проводились в рамках проекта "Новые русские технологии". Изобретение способно уничтожать дроны в радиусе 100–150 метров с помощью любого стандартного оружия.

Изделие находится на стадии научной разработки, при этом подобное орудие не будет дорогим в производстве.