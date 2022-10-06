Байден посетил пострадавшую от стихии Флориду

Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден посетил Флориду, которой был причинен серьезный ущерб в результате урагана "Иан". Об этом сообщает "Коммерсант".

В ходе визита политик также встретился с губернатором Роном Десантисом. На встречу с Байденом прибыли сенаторы Рик Скотт и Марко Рубио, а также конгрессмен Байрон Дональдс.

Также президенту Штатов доложили, как идут работы по восстановлению региона. С докладом выступила администратор Федерального управления по чрезвычайным ситуациям Дина Крисвелл.

По словам Байдена, до этого власти Флориды показали ему масштаб разрушений с вертолета.

"Я уверен, что на земле все еще намного хуже, но вы можете увидеть очень много повреждений с воздуха", – отмечал американский лидер.

Он уточнил, что в пострадавший штат была направлена беспрецедентная помощь. Однако на то, чтобы полностью восстановить регион, уйдет достаточно много времени.

До этого Байден заявил, что ураган "Иан" может стать одним из самых разрушительных в истории Соединенных Штатов. Он также выразил соболезнования пострадавшим.

Ураган "Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды 28 сентября. Отмечалось, что максимальная скорость ветра внутри вихря превышает 240 километров в час. По данным американского национального центра по слежению за ураганами, "Иан" относится к четвертой категории крайне опасных.

Из-за стихии остались без электричества в американском штате Флорида больше одного миллиона человек. По последним данным, жертвами урагана стали по меньшей мере 72 человека.



Ураган "Иан" обрушился на юго-западное побережье Флориды

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